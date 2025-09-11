Kontainer Seruduk Truk di Tol Jakut, Muatan Cat Tumpah ke Jalan

ERA.id - Sebuah truk kontainer menabrak light truck di jalan Tol Wiyoto Wiyono KM 14.400 B arah Pluit menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), Kamis (11/9/2025).

Dari foto yang diterima, light truck itu membawa banyak cat. Akibat kecelakaan ini, muatan cat yang diangkut truk itu jatuh berhamburan hingga tumpah ke badan tol.

Petugas masih berjibaku untuk membersihkan cat yang tumpah tersebut.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dhono Vernandhie menjelaskan kejadian berawal ketika truk kontainer yang dikendarai Waryadi melaju di Tol Wiyoto Wiyono dari arah Pluit. Setibanya di lokasi sekira pukul 06.03 WIB, Waryadi diduga mengantuk hingga akhirnya menyeruduk light truck yang dikemudikan Kosim.

"Supir trailer (diduga) mengantuk sehingga menabrak kendaraan light truck," ujar Dhanar kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Kenek light truck mengalami luka ringan akibat kecelakaan ini. Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke lokasi. Petugas kemudian mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam penyelidikan.