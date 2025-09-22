Geger Mayat Bocah 8 Tahun Ditemukan Membusuk di Penjaringan, Diduga Sudah Lima Hari

ERA.id - Warga di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) dihebohkan dengan penemuan jasad anak perempuan berinisial AR (8) di sebuah kamar kos. Jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi mengenaskan.

Kapolsek Penjaringan Kompol Agus Ady Wijaya menjelaskan polisi menerima informasi penemuan mayat itu pada Minggu (21/9) pukul 00.00 WIB. Polisi langsung menuju TKP untuk mengecek info tersebut.

"Kondisi mayat di TKP posisi mayat terlentang di lantai kamar kosan lantai 3. Kondisinya bersimbah darah di balik punggung, dan temuan ceceran darah yang mengering di sekitaran lantai, dan sudah membusuk, termasuk kamar sudah dalam kondisi berantakan," kata Agus kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Jasad bocah itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk diautopsi. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk tetangga kos untuk mendalami kasus tersebut.

Hasil pemeriksaan sementara, jasad AR pertama kali ditemukan oleh ayahnya, S (42). Untuk kedua orang tua korban sendiri sudah berpisah sejak empat bulan lalu. AR tinggal di kontrakan tersebut bersama ibunya, MKR (35).

Saat itu, sang ayah mengaku rindu dengan anaknya. Dia menghubungi AR namun tak ada respon. S kemudian datang ke lokasi dan mendapati anaknya sudah tewas.

"Saat di TKP ada Bapaknya, tapi Ibunya sudah tidak ada di lokasi TKP. Kami masih telusuri bukti CCTV sekitaran lingkungan untuk dilihat persesuaiannya dengan keterangan saksi," jelasnya.

"Iya betul sudah membusuk, berdasarkan analisa awal dari tim ident yang olah TKP, diperkirakan sudah 5 hari meninggalnya," sambungnya.