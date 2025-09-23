Polisi Masih Buru Pelaku yang Hajar Karyawan Zaskia Adya Mecca

ERA.id - Polisi menyampaikan pihaknya masih memburu pelaku yang menghajar Faisal, karyawan artis Zaskia Adya Mecca ketika mengantar anaknya di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel).

"Betul mencari identitas pelaku," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).

Anggiat menjelaskan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Polisi sedikit kesulitan memburu pelaku karena minim saksi-saksi di lokasi kejadian.

"Hasil visum (terhadap Faisal juga masih) menunggu," sambungnya.

Sebelumnya, Zaskia Adya Mecca menceritakan jika karyawannya menjadi korban penganiayaan di jalan raya di sekitar Jaksel. Melalui akun Instagram-nya @zaskiadyamecca, Zaskia menjelaskan saat itu Faisal melintas untuk mengantar anaknya, Kala pergi bersekolah. Di tengah perjalanan, motor Faisal hampir ditabrak oleh pengguna jalan lainnya.

Insiden kecelakaan tak terjadi usai Faisal memberi klakson. Namun rupanya, pengendara motor itu tak terima dan putar balik. Dia menghentikan Faisal yang sedang mengangkut Kala.

"Kala ketakutan minggir dijagain ibu penjual bubur setempat. Faisal dipukulin sampai jatuh, lehernya diinjak, pinggang dan kepala diinjak pula sampai helmnya hancur," ungkap Zaskia dari akun Instagram-nya.

Zaskia menyebut anaknya sampai trauma ketika menyaksikan Faisal dianiaya. Pelaku pun sempat ditahan warga sekitar. Namun, dua langsung berteriak dengan mengatakan jika dirinya adalah "anggota".

"Tapi dia teriak-teriak kalau dia anggota, entah anggota apa! Pakai batik, dan tadi langsung ngeloyor pergi," sambungnya.

Artis ini menyebut pelaku menggunakan sepeda motor Vespa bewarna pink dengan pelat B 3701 FRM. Dia berharap mendapat keadilan atas peristiwa yang dialami karyawan dan anaknya.