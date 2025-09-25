Viral Karyawan Artis Zaskia Adya Mecca Dipukul, Polisi: Pelaku Tak Pakai Pelat Nomor Pada Motornya

ERA.id - Polisi mengaku masih memburu pelaku yang memukul karyawan artis Zaskia Adya Mecca, Faisal ketika mengantar anaknya sekolah di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel). Hasil penelusuran sementara, pelaku tidak memakai pelat nomor pada sepeda motornya.

"Pada saat kejadian, apa namanya, pelat nomor tidak memakai. Jadi masih kesulitan kita mendeteksinya," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan dikutip Kamis (25/9/2025).

Kesulitan lainnya karena minimnya saksi. Saksi yang telah dimintai keterangan hanya menyampaikan jika ada keributan di lokasi kejadian.

Anggiat kemudian menyebut pihaknya juga akan mendalami betul tidaknya pelaku merupakan seorang aparat seperti yang disampaikan Zaskia.

"Terkait di lokasi kejadian ada yang mengaku sebagai anggota, kita masih dalam tahap penyelidikan, apakah itu menyangkut institusi Polri. Kira-kira begitu," imbuhnya

Sebelumnya, Zaskia Adya Mecca menceritakan jika karyawannya menjadi korban penganiayaan di jalan raya di sekitar Jaksel. Melalui akun Instagram-nya @zaskiadyamecca, Zaskia menjelaskan saat itu Faisal melintas untuk mengantar anaknya, Kala pergi bersekolah. Di tengah perjalanan, motor Faisal hampir ditabrak oleh pengguna jalan lainnya.

Insiden kecelakaan tak terjadi usai Faisal memberi klakson. Namun rupanya, pengendara motor itu tak terima dan putar balik. Dia menghentikan Faisal yang sedang mengangkut Kala.

"Kala ketakutan minggir dijagain ibu penjual bubur setempat. Faisal dipukulin sampai jatuh, lehernya diinjak, pinggang dan kepala diinjak pula sampai helmnya hancur," ungkap Zaskia dari akun Instagram-nya.

Zaskia menyebut anaknya sampai trauma ketika menyaksikan Faisal dianiaya. Pelaku pun sempat ditahan warga sekitar. Namun, dua langsung berteriak dengan mengatakan jika dirinya adalah "anggota".

"Tapi dia teriak-teriak kalau dia anggota, entah anggota apa! Pakai batik, dan tadi langsung ngeloyor pergi," sambungnya.

Artis ini menyebut pelaku menggunakan sepeda motor Vespa bewarna pink dengan pelat B 3701 FRM. Dia berharap mendapat keadilan atas peristiwa yang dialami karyawan dan anaknya.