Serap Aspirasi Masyarakat Lewat DPRD, Pramono Resmikan Taman Bugar di Jakbar

ERA.id - Gubernur Jakarta, Pramono Anung meresmikan Taman Bugar di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (30/9).

Tamannya dilengkapi ruang serbaguna, jogging track, lapangan serbaguna, arena permainan anak, dan lainnya. Bahkan, dilengkapi guiding blok untuk ramah disabilitas.

Pramono menjelaskan pembangunan Taman Bugar merupakan bentuk kolaborasi nyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dengan DPRD Jakarta. Taman ini dibangun usai Anggota DPRD Jakarta fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth menerima langsung aspirasi masyarakat tersebut.

"Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth yang mempunyai ide untuk mengusulkan dan kita juga dilakukan bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta, ketika Pak Kenneth reses maka inilah bentuk kolaborasi yang baik antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan pemerintah DKI yang akhirnya terwujud taman yang akan kita resmikan bersama ini," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (30/9).

Pramono menyebut penamaan Taman Bugar merupakan idenya yang langsung diimplementasikan oleh Hardiyanto Kenneth dan Distamhut DKI Jakarta. Dia berharap Taman Bugar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Alasan penamaan Taman Bugar adalah diskusi saya dengan Pak Kenneth baru kemarin dan saya kaget tulisannya telah menjadi Taman Bugar artinya memang disiapkan. Awalnya saya sendiri yang mengusulkan, taman ini menjadi Taman Bugar, kenapa bugar? Saya berharap masyarakat sekitar sini bisa memanfaatkan fasilitas ini secara bebas," jelas Pramono.

Kenneth menambahkan Taman Bugar dibangun di atas aset milik Pemprov Jakarta dengan lahan seluas 2.150 meter persegi. Kenneth mengakui taman ini tak akan terbangun tanpa dorongan dan dukungan dari pemerintah kota.

"Biasanya saya terima serap aspirasi, ada warga yang minta kita cek, kalau memang tanahnya sudah menjadi aset DKI baru bisa kita kerjakan, kalau masih milik PT atau swasta mungkin kita proses dulu penyerahannya atau apapun itu baru bisa kita kerjakan," ujar Kenneth.

Anggota dewan ini mengatakan Jakarta harus punya memiliki taman seperti Taman Bugar. Sebab, taman bak paru-paru kota. Menurutnya, sebuah kota global atau kota maju harus mempunyai taman yang mendukung kebutuhan warga.

"Nanti mungkin tahun depan ada dua atau tiga lagi pembangunan taman hasil dari serap aspirasi yang saya laksanakan, tunggu saja. Mungkin nanti kita tunggu pembahasan anggaran dulu. Setelah selesai pembahasan anggaran ada anggarannya baru kita dorong nanti kita sesuai dengan kebutuhan juga," ungkap Kenneth.

Kadistamhut Jakarta, Fajar Sauri menambahkan Taman Bugar dilengkapi sejumlah fasilitas olahraga hingga kamera pengawas atau CCTV. Sehingga dapat mengawasi dan memantau kegiatan masyarakat.

"Kami nanti ada pengamanan pamdal kita taruh di sini untuk pengamanan. Terkait CCTV kita akan pasang CCTV untuk mengawasi kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan di sini," ucapnya.

Taman Bugar dibangun dengan anggaran Rp2,7 miliar. Pembangunan dilakukan selama kurang lebih empat bulan dari Juni 2025.