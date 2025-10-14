Viral Patwal PM Potong Jalur Pemobil Berujung Ditabrak Motor, TNI Lakukan Pengusutan

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan anggota TNI dari Patwal Polisi Militer (PM) terlibat insiden dengan pengendara mobil ketika sedang mengawal sebuah mobil berpelat dinas di kawasan Jakarta.

Dari video dan narasi di akun Instagram @jabodetabek24info, terlihat sebuah mobil awalnya melaju di lajur dua arah. Tak lama setelah itu, dari lawan arah melintas motor patwal PM. Motor patwal PM itu langsung memotong jalan mobil tersebut untuk belok ke kanan.

"Dilaporkan motor pengawal Polisi Militer memotong dan memberhentikan secara mendadak hingga mobil ditabrak dari belakang oleh motor lain," demikian keterangan akun tersebut.

Orang di dalam mobil itu langsung keluar untuk meminta pertanggungjawaban. Namun motor PM beserta mobil dinas yang dikawal langsung meninggalkan lokasi. Kejadian ini disebut-sebut terjadi pada Senin (13/10) kemarin.

Kapuspen TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan pihaknya sedang menelusuri kebenaran dari video tersebut. Anggota TNI itu dicari untuk memastikan kronologis kejadian tersebut.

"Saat ini TNI sedang melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap video yang beredar tersebut untuk memastikan apakah kendaraan yang dikawal maupun personel pengawalnya benar merupakan anggota TNI," kata Freddy kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

Freddy menjamin TNI akan menindaklanjuti kasus ini jika nantinya anggota TNI tersebut terbukti melakukan pelanggaran.

"TNI berkomitmen untuk selalu bertindak profesional dan tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat ataupun institusi TNI," tambah Freddy.