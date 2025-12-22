Main Film Bareng Pacar Sendiri, Jerome Kurnia Jamin Tetap Profesional

ERA.id - Jerome Kurnia dan Nadya Arina kembali dipersatukan dalam film terbaru, Penerbangan Terakhir. Meski menjalin hubungan di dunia nyata, Jerome mengaku tetap menyesuaikan pendekatan karakter saat membangun chemistry.

Jerome menyebut bekerjasama dengan Nadya justru memiliki tantangan tersendiri karena kedekatan mereka sudah terbangun sebelumnya.

"Kalau sama Nadya, lucunya karena mulainya enggak dari nol. Nadya sebagai Tiara, jadi kita cari, oh ini kita turunin ke mana nih atau bahkan naikin gitu," ucap Jerome saat ditemui di press conference official Trailer & Official Poster Penerbangan Terakhir di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).

Menurut Jerome, pendekatan membangun chemistry dengan Nadya Arina berbeda dibandingkan dengan lawan mainnya yang lain, yaitu Aghniny Haque.

"Caranya berbeda kalau sama Nadya sama Aghniny. Kalau dari aku, sama Aghniny itu kita bangun dari nol sampai kita cari nih frekuensi di mana yang kira-kira cocok dengan aku sebagai Deva dan Aghniny sebagai Nadia, karakter yang namanya Nadya maksudku. Nah kita cari itu dari bawah, set pelan-pelan,” ungkap Jerome.

Dalam film Penerbangan Terakhir, Jerome sebagai Kapten Deva yang mendekati pramugari Tiara, yang diperankan oleh kekasihnya yaitu Nadya Arina.

Meski Jerome dan Nadya menjalin hubungan asmara di dunia nyata, namun Jerome mengungkap bahwa mereka tetap profesional dalam project film Penerbangan Terakhir.

"Bekerja sama mereka sangat mudah sebagai aktor karena mereka bekerja dengan sangat profesional dan kita punya journey yang bersama,” ungkap Jerome.

Film Penerbangan Terakhir akan tayang 15 Januari 2026.