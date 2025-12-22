Soal Dugaan Pencabutan Laporan ke Insanul Fahmi, Polisi: Inara Absen Dua Kali Panggilan

ERA.id - Polisi menyampaikan pihaknya belum mengetahui kabar soal selebgram Inara Rusli yang mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan.

"Sejauh ini penyidik belum mendengar dan mengetahui adanya pencabutan laporan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Senin (22/12/2025).

Budi menjelaskan penyidik sejatinya memeriksa Inara untuk mendalami terkait laporannya ke Insanul Fahmi. Namun, mantan istri musisi Virgoun ini tak pernah memenuhi panggilan dalam dua kali agenda pemeriksaan.

"Progres terakhir Inara Jumat (19/12) kemarin dipanggil, namun tidak hadir tanpa ada keterangan. Kita akan agendakan pemanggilan selanjutnya karena sudah dua kali korban dipanggil tapi masih belum hadir," tuturnya.

Sebelumnya, Inara Rusli resmi malaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan. Laporan itu diajukan Inara lantaran tidak terima ditipu oleh Insanul Fahmi.

Inara bersama kuasa hukumnya, Hamrin dan Andi Taslim keluar gedung SPKT Polda Metro Jaya sekira pukul 18.25 WIB. Hamrin pun menyebut kliennya melaporkan Fahmi atas dugaan penipuan.

"Hari ini kami melakukan pelaporan ya, atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, yang mana ini kami menduga inisial IF. Karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan," kata Hamrin di Polda Metro Jaya, Senin (1/12).

Pengacara ini menyebut Inara telah melampirkan sejumlah bukti dalam pelaporannya untuk diserahkan kepada penyidik. Namun tak dijelaskan bukti apa yang diberikan tersebut.

Dia juga tak mau memperlihatkan laporan polisi (LP) yang diklaimnya telah melaporkan Insanul Fahmi. Pun Inara ogah memberi statement ke awak media. Mantan istri musisi Virgoun ini langsung buru-buru masuk ke mobilnya.