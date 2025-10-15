Laki-Laki Tewas Bersimbah Darah di Toilet ITC Fatmawati, Kenapa?

ERA.id - Seorang laki-laki berinisial S (50) ditemukan tewas di kamar mandi ITC Fatmawati, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (14/10).

Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Endy Mahandika menjelaskan penemuan mayat itu bermula ketika saksi IS melihat mayat tergeletak di kamar mandi lantai satu ITC Fatmawati dengan posisi miring ke kanan. IS lalu melapor ke sekuriti berinisial YLL. Setelah itu, keduanya menuju ke toilet tersebut.

"Kemudian YLL dan IS langsung menuju ke toilet lantai satu dan melihat korban dengan posisi tergeletak miring kanan dan melihat darah di sekitar korban," kata Endy kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Tak lama setelah itu, petugas datang dan melakukan olah TKP.

Hasilnya, tidak ditemukan ada tanda kekerasan di tubuh korban. Hasil pemeriksaan saksi-saksi, korban diduga tewas karena sakit.

Sebelumnya juga berdasarkan keterangan rekan kerja S, korban diketahui sudah tidak masuk kerja selama empat hari akibat sakit TBC.

"Temannya juga bilang dia sakit, sudah nggak masuk empat hari. Kemarin baru masuk kerja itu. Keluarganya juga bilang pas keterangan dari keluarga juga sakit TBC lah," ucap Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Suparmin.

Dugaan sementara, darah di sekitar tubuh korban karena S muntah darah. Dia memastikan korban meninggal dunia bukan karena dibunuh

"Muntah darah dia, muntah di situ. Banyak di TKP banyak darah, kan, tahunya pikir pembunuhan, padahal nggak, bukan pembunuhan sih," tambahnya.