Viral Ledakan di Cengkareng, Berawal dari Nenek Salah Pasang Tabung Gas dalam Rumahnya

ERA.id - Kepolisian menyebutkan bocornya tabung gas hingga meledak sampai menghancurkan salah satu rumah di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, disebabkan karena regulator longgar.

"Tabung gasnya baru diganti sepekan lalu. Tadi, kita tanya kepada korban, itu regulator dan pipanya sempat longgar dan disiasati oleh korban, diikat. Jadi, pemasangannya tidak rapi. Saat mau menyalakan kompor, terjadi ledakan," kata Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi kepada wartawan di Jakarta, Rabu kemarin.

Ia menyebutkan bahwa korban ES (73) yang terluka parah akibat ledakan, menyiasati kelonggaran regulator tabung gas 12 kilogram dengan mengikatnya pakai tali.

Fernando menyebut, tabung gas sudah mulai bocor usai pemakaian terakhir sebelum ledakan terjadi. "Jadi, sebelum kejadian tadi itu sudah mulai bocor, gas memenuhi ruangan. Kejadiannya pagi, kemungkinan bocornya sudah dari sebelum terakhir dia masak. Kami belum tahu terakhir kali dia mengoperasionalkan itu kapan," kata Fernando.

Akibat ledakan itu, korban ES (73) mengalami luka parah dengan 70 persen tubuhnya terkena luka bakar. Sementara tetangganya yang berinisial WF (47) juga mengalami luka.

"Sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ciputra Kalideres. Untuk korban ES, karena luka parah, dirujuk lanjut ke RS Pertamina," kata Fernando.

Ia pun mengimbau warga agar lebih hati-hati memasang serta menggunakan tabung gas.

"Apabila mau lepas-pasang regulator tabung gas, sekiranya kalau memang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada yang mengerti. Jangan menyiasati, kalau memang tidak terpasang dengan tepat. Atau bisa dikembalikan atau beli tabung atau regulator yang baru sehingga bisa terpasang dengan normal," katanya.

Sebelumnya, video viral menggambarkan ledakan tabung gas yang berasal dari sebuah rumah di Jalan Taman Palem Lestari, Blok A, RT/RW 013/016 Cengkareng Barat, Jakarta Barat itu terekam kamera pengawas rumah di seberang rumah korban.

Pria pemilik rumah ber-CCTV itu tampak tengah berdiri di samping mobilnya. Lalu beberapa waktu kemudian, ledakan dahsyat terjadi dari rumah di seberangnya.

Sejumlah material seperti kayu pun terlempar hingga ke rumah pemilik CCTV. Sebuah material yang dilontarkan ledakan itu pun sempat mengarah ke pria yang tengah berdiri itu, namun untungnya ia cepat menghindar.

Selain itu, dua orang pengendara motor juga tampak melintas di depan rumah korban sekitar empat detik sebelum kejadian, sehingga tidak terkena dampak ledakan secara langsung.

Parahnya kerusakan rumah korban akibat ledakan itu terlihat jelas dalam video. Hingga kini, polisi masih menyelidiki peristiwa ledakan tabung gas itu.