Imbas Penggantian Jembatan, Jalan Bintaro 3 Bakal Ditutup Sementara, Catat Waktunya

ERA.id - Jalan Bintaro 3, Pesanggrahan, Tangerang Selatan, Banten, ditutup sementara imbas penggantian jembatan antara Stasiun Kebayoran-Stasiun Pondok Ranji, lintas Tanah Abang-Rangkasbitung, Sabtu (18/10). Penutupan ini berlaku mulai pukul 22.00 hingga 04.30 WIB.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan penutupan jalan itu akan dilaksanakan pada Sabtu (18/10) malam. Penutupan ini hanya berlaku sementara selama proses pergantian jembatan selesai.

"Penutupan jalan akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2025 pukul 22.00 WIB sampai 04.30 WIB (19 Oktober 2025)," kata Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Ixfan menjelaskan jembatan yang diganti memiliki bentang sepanjang 12 meter. Penggantian ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan prasarana jalur kereta api.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kewilayahan setempat, termasuk Polsek Bintaro dan perangkat pemerintahan Kecamatan Pesanggrahan untuk memastikan pengaturan lalu lintas serta keamanan masyarakat di sekitar area proyek.

Dia mengimbau masyarakat yang hendak melewati Jalan Bintaro Utama 3 pada jam penutupan tersebut agar menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan oleh petugas di lapangan.

"Kami mohon pengertian masyarakat atas penutupan jalan sementara ini. Kegiatan penggantian jembatan ini merupakan bagian dari upaya KAI dalam menjaga keselamatan dan keandalan perjalanan kereta api," tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat di sekitar area agar tetap berhati-hati karena adanya aktivitas alat berat dan material konstruksi di lokasi pekerjaan.

"Keselamatan merupakan prioritas utama bagi KAI. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mendekat ke area pekerjaan dan selalu waspada terhadap pergerakan alat serta material di sekitar lokasi," pungkasnya.