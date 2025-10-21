Bak di Film, Pria di Jaksel Rampok Rumah Tetangganya Bermodal Seprei

ERA.id - Pria berinisial BPJ (36) merampok di rumah tetangganya sendiri, wanita berinisial LA (35) di Jalan Jagakarsa Raya RT 08/RW 05 No 25, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Kronologis kejadian pada Sabtu (18/10), sekitar jam 16.19 WIB telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan, tersangka tinggal bersebelahan," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, Selasa (21/10/2025).

Nurma mengatakan mereka sudah bertetangga selama tiga tahun lamanya. Namun, ternyata pelaku juga sudah lama terlilit utang, sehingga berpikir melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding rumah kontrakan korban.

"Setelah di atas plafon rumah kontrakan korban, tersangka mengikatkan kain sprei yang telah dibawanya untuk turun. Jadi, memang sudah direncanakan ya," ucapnya.

Namun pada saat turun, ikatan sprei terlepas, sehingga tersangka terjatuh ke dalam kontrakan korban.

Korban yang berada di dalam kamar dan mendengar langsung mencari asal suara tersebut. Namun saat membuka pintu langsung menemui pelaku membawa pisau dapur.

Hingga akhirnya mereka bergulat, pisau itu kemudian patah dan langsung dibuang oleh korban. Tak menyerah, pelaku tidak melepaskan korban sehingga korban berteriak minta tolong.

"Selanjutnya saksi berinisial S masuk ke dalam rumah dan menolong korban dengan cara menarik tersangka agar pegangan tangannya kepada korban terlepas," ucapnya.

Setelah tersangka dapat diamankan, langsung dibawa keluar rumah dibantu oleh warga untuk mendatangi pengurus RT.

Kemudian, anggota kepolisian datang mengamankan tersangka dan dibawa ke Polsek Jagakarsa.

Adapun barang bukti yang telah diamankan yakni empat buah kain sprei, dan satu buah pisau.

Atas perbuatannya terkait percobaan pencurian dengan kekerasan, pelaku disangkakan Pasal 365 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, ancaman hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun.

Kasus tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/216/10/2025 Polsek Jagakarsa tanggal 18 Oktober 2025.