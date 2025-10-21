Heboh Penemuan Kerangka Bayi Manusia di dalam Rumah di Bekasi, Polisi Selidiki

ERA.id - Warga di kawasan Desa Segara Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, digegerkan dengan penemuan kerangka bayi manusia pada Minggu (19/10). Kerangka bayi itu ditemukan di sebuah rumah setelah tercium bau busuk.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan kejadian berawal ketika penghuni rumah, Y, sedang membersihkan rumah. Tak lama setelah itu, dia mencium bau busuk. Y kemudian mencari asal muasal bau busuk tersebut.

"Setelah mencari didapat sumber bau yaitu timbunan yang tertutup asbes," kata Reonald kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Y kemudian mengajak rekannya, E, untuk mengorek-ngorek timbunan di asbes tersebut. Keduanya lalu kaget saat mendapati ada kerangka bayi manusia di dalamnya.

"Dan mendapati diduga ada kerangka tulang bayi yang dibungkus sweater," ungkapnya.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Setibanya di lokasi, petugas mengevakuasi jasad tersebut. Reonald mengatakan polisi masih mengusut kasus ini.