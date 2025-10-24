Viral Warga di Jakbar Ramai-Ramai Gebuk Dua Begal Bersenjata Api sampai Kritis

ERA.id - Dua pria pelaku begal yang bersenjata api babak belur diamuk massa di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat, dan harus dirawat di rumah sakit.

"Informasinya seperti itu (begal). Cuma belum bisa kita ambil keterangan karena masih kritis para pelakunya. Informasi di TKP seperti itu,” kata Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurut dia, sebelum diamuk massa, para pelaku ternyata sempat melepaskan tembakan dan mengenai warga. “Ada korbannya, ketika (pelaku) melepas tembakan ke atas, karena peluru pantul dari atas ada yang terkena,” tutur Kukuh.

Meski dilarikan ke rumah sakit, kondisi korban masih dalam keadaan sadar. Namun pihak Kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita belum bisa ambil keterangan karena korban kemarin masih di rumah sakit,” ujarnya.

Polsek Tambora telah mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api (senpi) rakitan yang digunakan pelaku. "Senpi kita amankan, senpi rakitan,” tuturnya.

Aksi kedua pelaku meletupkan senpi rakitan lalu diamuk massa, terekam oleh warga di lokasi kejadian dan viral di media sosial (medsos).