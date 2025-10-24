Dua Pelaku Begal Berpistol di Tambora Kritis Usai Diamuk Warga, Kapok Beraksi

ERA.id - Begal bersenjata api (senpi) beraksi di kawasan Jalan Terate Raya, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku begal ditangkap dengan barang bukti senpi selama beraksi.

Dari video dan narasi yang beredar, warga sudah memadati lokasi kejadian ketika kejadian berlangsung, Kamis (23/10). Kedua pelaku berhasil ditangkap. Pada video itu diperlihatkan pistol yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami membenarkan kejadian tersebut. Kedua pelaku belum dapat dimintai keterangan karena masih dalam perawatan tim medis.

"Cuma belum bisa kita ambil keterangan karena masih kritis para pelakunya. informasi di TKP seperti itu. (Kedua pelaku terluka karena) diamuk massa," kata Kukuh kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Kukuh juga membenarkan pelaku membawa pistol. Begal ini sempat melepaskan tembakan ke atas ketika beraksi. Namun, peluru itu memantul hingga mengenai seorang warga.

"Iya pelaku tidak sadarkan diri. Senpi kita amankan, senpi rakitan," tuturnya.