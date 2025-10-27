Dendam Dicurangi Soal Sabu, Pria di Jaktim Tebas Leher Teman hingga Tewas

ERA.id - Seorang pria, Asep Ari Saputra (36) ditangkap usai membunuh temannya sendiri, Hendrik Jeffre (53) di kawasan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), Sabtu (25/10).

Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono menjelaskan kejadian berawal ketika pihaknya menerima informasi dari masyarakat jika ada pria ditemukan bersimbah darah karena dianiaya di kawasan Bidaracina. Dua warga, MR dan MI awalnya mencoba menolong korban namun dihalangi oleh pelaku.

"Ketika MR dan MI mencoba untuk membantu korban namun justru diserang dengan menggunakan senjata tajam oleh terduga pelaku dan selanjutnya MR dan MI berusaha melarikan diri," kata Samsono kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Polisi bersama warga kemudian menuju ke lokasi. Namun mereka tak mendapati korban di lokasi. Warga di sekitar lokasi menyampaikan jika Hendrik telah dibawa ke rumah sakit.

Pengusutan pun dilakukan hingga akhirnya diketahui pelaku tersebut adalah Asep Ari. Pria ini pun ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (26/10).

Asep mengakui perbuatannya jika telah mengayunkan senjata tajam jenis kerabit ke leher korban sebanyak satu kali hingga tewas.

"Motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena pelaku mempunyai dendam terhadap korban karena sebelumnya korban membohongi dan berbuat curang terhadap pelaku terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu," ungkapnya.

Pelaku dibawa ke Polsek Jatinegara untuk diperiksa lebih lanjut. Samsono mengatakan pihaknya masih mendalami perkara ini.