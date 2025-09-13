Pria Dendam di Jambi Tembak Leher Kenalannya hingga Bocor, Korban Tewas Seketika

ERA.id - Polres Tanjung Jabung Barat menangkap Jmb (56), penembak Dendy Sulistio Budi (42), warga KM 2 Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi.

Kapolres Tanjabbar AKBP Agung Basuki, di Kuala Tungkal, Jumat kemarin mengatakan pihaknya mengamankan tersangka penembakan yang mengakibatkan korban tewas di tempat dengan menggunakan senapan angin pada Jumat (12/9) sekitar pukul 08.30 WIB dan.

"Dugaan sementara motifnya dendam pribadi antara pelaku dan korban," ujarnya.

Kapolres menyebutkan saat itu korban ditemukan warga di RT. 07, Lorong Masjid Fatimah, Kelurahan Tebing Tinggi. Mendapat informasi itu, tim dari Polres Tanjabbar langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP) itu.

“Dari rekaman CCTV, kami melihat seorang pria dengan sepeda motor Honda Mega Pro, mengenakan jaket hitam, topi, dan sepatu bot kuning, serta membawa senapan angin laras panjang," katanya.

Mendapat bukti pelaku dari cctv rumah warga, kata dia, tim kepolisian langsung bergerak ke lokasi tempat tinggal pelaku. Tim kemudian mendatangi rumah terduga pelaku di RT15, Kelurahan Tebing Tinggi dan dari dalam rumahnya, polisi menemukan kendaraan dan pakaian yang sama persis dengan yang terlihat di rekaman CCTV.

"Tersangka tanpa perlawanan langsung dibawa ke Polsek Tebing Tinggi dan dalam interogasi, pelaku mengakui perbuatannya," ujarnya.

Di rumah tersangka, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, termasuk senapan angin, sepeda motor, dan sepatu bot. Sementara beberapa barang bukti lainnya seperti jaket dan topi diduga telah dibakar oleh pelaku.

"Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Tebing Tinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

Dalam rekaman cctv itu terlihat penembak korban yang tengah berhenti dan duduk di atas motor. Pelaku yang datang dari arah belakang dan tanpa disadari korban, langsung ditembak dengan senapan angin itu.

Peluru senapan angin itu mengenai bagian leher belakang tembus ke depan, sehingga sontak darah keluar dan korban roboh di tempat. Melihat korban sudah roboh, pelaku langsung melarikan diri.