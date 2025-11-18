Dua Pria Ditemukan Luka Parah di Condet, Satu Tewas dengan Leher Tertikam

ERA.id - Dua orang pria ditemukan terluka dalam kondisi tergeletak di sekitar Jalan Raya Condet, Jakarta Timur (Jaktim). Satu dari pria itu ditemukan tewas. Kasus ini diduga adalah pembunuhan.

"Iya betul (ada dugaan pembunuhan). Korban ada dua," Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan kepada wartawan dikutip Selasa (18/11/2025).

Dihubungi terpisah, Kapolsek Kramat Jati AKP Pesta Hasiholan Siahaan mengatakan peristiwa terjadi pada pukul 18.30 WIB kemarin. Korban M meninggal dunia setelah lehernya ditikam pelaku. Untuk pria berinisial A mengalami luka di punggung.

"Sementara kita masih lakukan penyelidikan. Sementara (korban tewas mengalami) luka tusuk di leher sebelah kiri. Korban luka di punggung sebelah kanan," ujarnya.

Polisi melakukan olah TKP. Hasil penelusuran sementara, kasus ini bermula dari adanya percekcokan. Untuk hubungan pelaku dengan korban belum diketahui.

Pesta Hasiloan mengatakan pihaknya masih mengusut perkara ini. "Kemudian tersangka diamankan pada saat di lokasi, langsung dibawa ke Polres. Dilakukan berita acara interogasi. Korban luka dibawa ke Kramat Jati, dan satu lagi korban sudah dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.