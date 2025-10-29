Pemotor di Jakbar Tabrak Pejalan Kaki Saat Melintas di Jalur Bus TransJakarta

ERA.id - Seorang pengendara sepeda motor, KZ (22) terlibat kecelakaan dengan pejalan kaki, JS (45) di busway di Jalan Panjang dekat Halte TransJakarta di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (28/10).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menjelaskan kejadian berawal ketika KZ melaju di busway arah selatan ke utara. Sesampainya di lokasi, KZ menabrak JS yang sedang berjalan kaki.

"Pada saat kendaraan sepeda motor Honda dikendarai oleh KZ melaju di Jalan Panjang dari arah selatan ke utara di jalur busway sesampainya di dekat halte busway Gramedia wilayah Kebon Jeruk, menabrak pejalan kaki JS yang sedang berjalan dari arah barat ke timur," kata Joko kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Akibat kecelakaan ini, KZ mengalami luka di perut, kaki kanan dan kiri, serta patah pada jari tengah kanan. Untuk JS mengalami luka di bagian kepala.

Polisi yang mendapat info ada kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit berikut kendaraannya.

Joko mengatakan pihaknya masih mengusut penyebab pasti kecelakaan ini.