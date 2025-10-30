Preman Pasar Ngamuk Gegara Tak Dikasih Uang Rp5.000, Polisi Buru Pelaku

ERA.id - Viral aksi preman pasar ngamuk diduga karena tidak dikasih uang Rp5.000 oleh pedagang. Preman itu bahkan membawa senjata tajam (sajam) saat beraksi.

Dari video dan narasi di akun Instagram @infotangerang.id, kejadian itu diketahui terjadi di Pasar Jombang, Tangerang Selatan. Video itu menunjukkan suasana pasar saat itu sedang ramai pedagang dan pembeli.

Pelaku tiba-tiba berlari mengejar salah satu pedagang sambil memegang senjata tajam (sajam). Dia berusaha membacok pedagang tersebut. Namun korban berhasil menghindar.

Di sisi lain, pedagang lain tak dapat melerai karena ketakutan. Disebut-sebut kejadian ini karena pelaku tak diberikan uang ketika melakukan pemalakan. Dia lalu mengamuk dan juga mengacak-acak dagangan korban.

"Baru bebas dari penjara, Bang Jago di Tangsel kembali ngamuk gara-gara tak dikasih uang Rp5 ribu," demikian caption akun Instagram @infotangerang.id.

Dikonfirmasi, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq hanya menyebut pelaku yang melakukan aksi premanisme itu sedang diburu.

"Pasti (diburu dan ditangkap)," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).