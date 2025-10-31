Kronologi Preman Ngamuk di Pasar Jombang, Nyaris Bacok Pedagang Ayam Gegara Tak Diberi Uang

ERA.id - Polisi menyampaikan pihaknya masih memburu preman yang hampir membacok seorang pedagang ayam di Pasar Jombang, Tangerang Selatan (Tangsel), Afrizal (56) karena tak diberikan uang.

Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menjelaskan korban telah melaporkan peristiwa itu yang terjadi pada Rabu (29/10) kemarin. Korban mengaku telah lima kali dimintai uang oleh pelaku. Empat kali sebesar Rp50.000 dan satu kali sebesar Rp100.000.

"Namun permintaan yang kelimanya dengan nominal Rp100.000 korban tidak memberikan, sehingga terduga merusak dagangan korban serta mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

Korban sempat berusaha melawan. Aksi dorong-dorongan antara pelaku dan Afrizal terjadi. Korban lalu terjatuh. Namun untungnya warga dan pedagang lain berhasil melerai.

Pelaku lalu kabur meninggalkan lokasi. Bambang mengatakan pihaknya masih memburu preman tersebut.

"(Kami masih) ungkap pelakunya," tuturnya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang pria ingin membacok pedagang di Pasar Jombang. Dari video dan narasi di akun Instagram @infotangerang.id, suasana pasar saat itu sedang ramai pedagang dan pembeli. Pelaku tiba-tiba berlari mengejar salah satu pedagang sambil memegang senjata tajam (sajam).

Dia berusaha membacok pedagang tersebut. Namun korban berhasil menghindar. Pedagang lain tak dapat melerai karena ketakutan. Disebut-sebut kejadian ini karena pelaku tak diberikan uang ketika melakukan pemalakan. Dia lalu mengamuk dan juga mengacak-acak dagangan korban.

"Baru bebas dari penjara, Bang Jago di Tangsel kembali ngamuk gara-gara tak dikasih uang Rp5 ribu," demikian caption akun Instagram @infotangerang.id.