Pohon Tumbang Kembali Makan Korban, Pengendara Tewas Tertimpa Pohon

ERA.id - Sebuah pohon rengas tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan di sekitar Jalan Dharmawangsa Raya RT 05 RW 02, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (30/10/2025).

"Lima mobil (tertimpa pohon itu)," kata Kapusdatin BPBD Jakarta, Mohamad Yohan kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Pohon itu tumbang sekira pukul 15.00 WIB tadi. Dari kejadian ini, terdapat satu orang meninggal dunia.

"Korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSPP," kata Yohan saat dikonfirmasi.

Pohon itu diduga tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Petugas damkar telah datang ke lokasi untuk mengevakuasi mobil yang tertimpa dan memotong pohon tersebut.