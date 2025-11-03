Tak Ada Kasihan, Dua Maling Curi Barang Kurir yang Khusyuk Salat di Masjid Tambora

| 03 Nov 2025 10:52
Ilustrasi pencuri. (Pixabay)

ERA.id - Dua pria mencuri sekarung paket saat kurir pengantarnya tengah shalat di Al Falah, Krendang, Tambora, Jakarta Barat.

Kejadian itu terjadi pada Kamis (30/10) siang, tepatnya di halaman Masjid Al Falah, RW 01 Krendang, Tambora, Jakarta Barat.

"Ya benar, ada kejadian pencurian paket di kawasan Krendang," kata Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami, Ahad kemarin.

Kedua pelaku dibekuk tak jauh dari lokasi kejadian pada Sabtu (1/11) siang, setelah warga setempat berhasil mengidentifikasi kedua pelaku.

Warga mengamankan kedua pelaku ke Pos RW 02 Krendang, kemudian polisi datang untuk menjemput pelaku. "Kedua pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Tambora oleh Unit Reskrim," ujar Kukuh.

Hingga kini, kedua pelaku yang belum dibeberkan identitasnya itu masih diperiksa Kepolisian, termasuk motif keduanya melancarkan aksi pencurian. "Untuk motif sedang kita dalami, masih penyelidikan," katanya.

