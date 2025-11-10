Kronologi Pria Tewas Tercebur di Kali Cakung, Niatnya Hanya Ingin Mandi

ERA.id - Seorang pria bernama Pebriyan (33) ditemukan tewas di Kali Cakung sekitar Kampung Sepatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Senin (10/11/2025).

"(Korban ditemukan dalam kondisi) meninggal," kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Gatot menjelaskan pihaknya menerima laporan orang tenggelam sekira pukul 08.48 WIB tadi. Kejadian ini terjadi ketika korban hendak mengambil barangnya yang terjatuh, Minggu (9/11). Namun dia malah tercebur.

"Korban pukul 18.30 WIB hendak mandi, nggak sengaja waktu buka baju ada sesuatu yamg jatuh dan hendak mengambil. Pada saat itu dia jatuh ke Kali Cakung," tuturnya.

Keluarga mencoba mencari keberadaan Pebriyan namun tak membuahkan hasil. Petugas damkar lalu dihubungi untuk permintaan tolong orang tenggelam.

"Pengerahan personil 15 orang," ujarnya. Sekira pukul 11.05 WIB, korban pun ditemukan.