Viral Bocah Laki-Laki Mainkan Kelamin Teman Sebayanya di Depan Kontrakan Jaktim, Polisi Usut

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan dua bocah laki-laki melakukan tindakan asusila di sebuah kontrakan di kawasan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).

Dari video dan narasi di akun Instagram @info.jakartatimur, seorang anak laki-laki yang lebih tua duduk di depan teras kontrakan warga.

Bocah laki-laki yang lebih muda menghadap anak yang lebih tua dan seperti dalam posisi jongkok. Dia dinarasikan diminta memegang alat kelamin anak yang lebih tua.

Aksi tersebut dilakukan siang hari ketika sedang hujan, Selasa (4/11). Disampaikan, kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak terkait namun tak diberi respons.

Dikonfirmasi, Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro hanya mengatakan kasus itu sedang didalami kepolisian dari Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. "PPA Polres yang menangani," ucap Widodo kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).