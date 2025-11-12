Heboh Mayat Pria di Patung Kuda Arjuna, Polisi: Diduga Tersengat Listrik

ERA.id - Geger penemuan mayat laki-laki di dalam bak kontrol pompa air Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025). Korban meninggal dunia diduga akibat tersengat listrik.

"Diduga korban tersengat listrik saat melakukan pengecekan pompa," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robby Herry Saputra kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Kapolsek Gambir Kompol Rezeki R. Respati menambahkan korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya. Saat itu, korban hendak melakukan pengecekan rutin pada sistem pompa air.

Awalnya, saksi melihat ada kabel tersambung. Dia lalu memanggil korban M, namun tidak ada respon.

"Setelah membuka tutup bak kontrol, saksi menemukan korban sudah meninggal dunia," ujar Rezeki.

Saat ini jenazah korban sudah dievakuasi ke RSCM untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Polisi menyebut masih mendalami dugaan penyebab kasus ini.