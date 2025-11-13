76,2 Persen Publik Percaya Kinerja Polri Pasca Kerusuhan, Kapolri: Motivasi Agar Tetap Amanah

ERA.id - Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara naik menjadi 76,2 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka. Responden survei sendiri dalam rentang usia 17-65 tahun untuk pria dan wanita.

Riset yang dilakukan pada 9-16 Oktober 2025 ini menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error pada survei ini 2,83 persen. Jumlah itu dari kategori survei sangat percaya dan percaya.

Survei Litbang Kompas mencatat adanya peningkatan atau pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara. Angka tersebut naik pasca-terjadinya kerusuhan pada bulan Agustus 2025 lalu. Citra dan kepuasan publik terhadap Polri kembali menunjukkan kenaikan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Korps Bhayangkara bersyukur karena tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian meningkat.

"Ini adalah capaian yang patut disyukuri, Polri menyadari masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, baik dalam pelayanan, sikap anggota, maupun konsistensi dalam penegakan hukum," kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggotanya jika kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dijaga. Polri akan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan terbuka terhadap kritik.

"Momentum ini sebagai motivasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata untuk bekerja lebih baik lagi, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih konsisten menjaga amanah," tuturnya.