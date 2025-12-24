Dituduh Liburan Bareng Ridwan Kamil, Aura Kasih Bakal Lapor Polisi

ERA.id - Aura Kasih membuka peluang untuk membuat laporan ke kepolisian atas tuduhan pergi berlibur bersama Ridwan Kamil. Aura Kasih menekankan isu yang beredar tidak benar.

Yanti Nurdin, salah satu tim kuasa hukum Aura Kasih, secara tegas membantah isu yang beredar. Menurutnya, kabar yang menghubungkan Aura Kasih dengan pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut telah mencemarkan nama baik kliennya.

"Jadi masalah gosip, itu semua enggak benar," ujar Yanti Nurdin saat di wawancarai wartawan melalui zoom beberapa waktu lalu.

Merespons masifnya pemberitaan miring tersebut, tim kuasa hukum kini tengah melakukan langkah antisipasi dengan mengumpulkan bukti-bukti unggahan di media sosial maupun media massa. Pihak Aura Kasih tidak menutup kemungkinan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Kita sedang kumpul (bukti), kan semua berita-berita yang enggak benar, nanti kita akan pertimbangkan apakah mau dilaporkan atau gimana. Setelah buktinya sudah cukup. Jadi kita lagi kumpulin semua berita-berita yang enggak benar itu," tambah Yanti.

Sementara itu, Alexander Januar Gaodilliam yang juga merupakan tim hukum Aura Kasih, menyatakan bahwa fokus utama mereka saat ini sebenarnya adalah urusan perwalian anak, bukan urusan gosip. Ia mengakui bahwa komentar-komentar negatif dari netizen cukup mengganggu kenyamanan kliennya.

"Ya pastinya sih enggak nyaman ya. Karena kan banyak ketikan-ketikan, banyak komentar-komentar yang bikin dia enggak nyaman. Jadi ya mengganggu saja sih. Apalagi berita-berita miring gitu ya, siapapun pasti akan risih sih buat enggak nyaman aja," tuturnya.

Meski merasa risih, Alexander memastikan kondisi psikis Aura Kasih tetap stabil dan isu tersebut tidak berpengaruh pada kondisi sang anak.

Diberitakan sebelumnya beredar foto kebersamaan Aura Kasih dan Ridwan Kamil yang sedang berlibur ke Eropa. Foto itu menampilkan Aura Kasih mengenakan pakaian kasual berwarna putih dengan rok cokelat.

Sementara Ridwan Kamil terlihat memakai kemeja berwarna biru dengan celana pendek warna putih, lengkap dengan topinya.