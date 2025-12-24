Resmi Damai, DJ Panda Buat Lagu Spesial untuk Erika Carlina, Kode Balikan?

ERA.id - Giovanni Surya Saputra atau yang akrab disapa DJ Panda menciptakan sebuah lagu spesial untuk Erika Carlina. Lagu itu diciptakan DJ Panda usai berhasil damai dengan Erika Carlina.

"Sebenarnya ada persembahan yang cukup menarik dari DJ P ya," ujar Kuasa Hukum Erika Carlina, Mohamad Faisal, saat ditemui di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Meski enggan menyampaikan secara spesifik, Faisal mengungkap persembahan tersebut merupakan sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk Erika.

"Yang bersangkutan itu menyampaikan melalui kuasa hukumnya kepada kami, beliau (DJ Panda) telah menciptakan lagu untuk Saudari Erika," ungkapnya.

Sayangnya Faisal enggan memberi gambaran lebih lanjut terkait lagu tersebut. Ia menekankan hanya ingin fokus pada pokok perkara laporan di kepolisian saja.

"Cuma fokusnya diperkara, hal-hal yang di luar dari itu kita bahas di pertemuan berikut. Kita hanya membatasi diri," pungkasnya.

Persembahan lagu tersebut diasumsikan sebagai itikad baik dari DJ Panda, lantaran Erika telah mencabut laporan polisi pada tanggal 18 Desember 2025.

Keputusan Erika mencabut laporan bukan tanpa alasan, melainkan demi masa depan anak dan atas dipenuhinya permintaan perdamaian oleh DJ Panda.

"Selain atas dasar memperjuangkan terkait dengan kebaikan anak di masa depan. Demi untuk kebijaksanaan yang menjadi acuan dari RJ-nya (Restorative Justice) itu, karena adanya permohonan maaf, karena adanya pengakuan perbuatan, yang menjadikan klien kami berkenan untuk mencabut laporannya, untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dengan yang bersangkutan (DJ Panda),” tuturnya.

Diketahui DJ Panda menggelar konferensi pers pada tanggal 16 Desember 2025. Dalam konferensi pers tersebut, DJ Panda memenuhi permintaan maaf secara terbuka kepada Erika dan adanya pengakuan perbuatan tersebut.