Soal Pengeroyokan Diduga Pakai Senpi di Tebet, Polisi: Senggolan Biasa

ERA.id - Kasus pengeroyokan dua pemuda oleh sejumlah orang dengan benda diduga senjata api (senpi), di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, menemui titik terang. Polisi menyebut kasus itu hanya karena masalah sepele.

"Ada indikasi (kasus ini karena) senggolan, senggolan saja, biasa kan kalau di jalan, senggolan," kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Iwan mengaku belum mengetahui betul tidaknya satu di antara pelaku adalah seorang aparat. Sebab, polisi masih memburu pelaku. Dia kemudian mengatakan antara korban dan pelaku tak saling mengenal.

"Kita nanti cek TKP lagi, lagi kita periksa saksi-saksi," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan dua orang pria dikeroyok orang tak dikenal (OTK) di kawasan Tebet. Dari video dan narasi di akun Instagram @kabar.jaksel, kejadian bermula saat korban yang sedang pulang kerja bersama temannya, diadang oleh para pelaku.

Cekcok pun terjadi. Korban berusaha melawan namun satu di antara pelaku langsung menodongkan benda diduga pistol dan mengancam akan melakukan penembakan.

Korban pun dikeroyok. Pada video diperlihatkan pria yang memakai kemeja dengan kancing terbuka, menendang korban.

Setelah itu, kamera memperlihatkan korban lainnya yang telah jatuh tersungkur ke tanah usai dikeroyok. Korban ini langsung ditendang oleh pelaku yang kancingnya terbuka tersebut.

Ada banyak pengendara yang melihat kejadian itu namun hanya diam saja dan tak menolong korban.