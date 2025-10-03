Dua Kelompok Ribut di Kafe Jakpus Hanya Masalah Senggolan Saat Joget, Satu Orang Tewas

ERA.id - Terjadi perkelahian di sebuah kafe Bmart di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (2/10) dini hari kemarin. Satu orang tewas dalam insiden ini.

"(Korban sebanyak) tiga orang, (rinciannya) satu meninggal dunia, dua luka-luka," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Roby menjelaskan kejadian bermula ketika para pelaku yang berjumlah tujuh orang, yakni RM, B, P, Z, F, E, dan FR alias Inguy datang ke kafe tersebut. Mereka semua lalu minum minuman keras (miras).

Satu di antara pelaku kemudian cekcok dengan kelompok korban karena masalah sepele saja, yakni bersenggolan.

"Awalnya terjadi senggolan saat salah satu pelaku berjoget, kemudian terjadi cekcok antara kedua kelompok. Meski sempat dilerai oleh pihak keamanan, perselisihan berlanjut di area parkir dan berujung pengeroyokan," ungkapnya.

Para pelaku langsung mengambil senjata tajam yang disimpannya di bagasi motornya. Akibat serangan itu, HT (22) meninggal dunia. Sementara CH (22) dan FA (22) terluka dan masih dirawat di rumah sakit.

Polisi kemudian menangkap ketujuh pelaku. Mereka semua kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Para pelaku akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara," jelasnya.