Ada Kunjungan Raja Yordania, 8 Jalan di Jakarta Ditutup Sementara

ERA.id - Raja Yordania, Abdullah II akan mengunjungi Indonesia selama dua hari, yakni Jumat (14/11/2025) hari ini dan Sabtu (15/11/2025) besok. Polisi akan merekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta saat iring-iringan Abdullah II melintas.

"Tidak ada, penutupan hanya saat rangkaian kebesaran melintas aja," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Rombongan Abdullah II akan melintas pukul 16.00 WIB nanti. Untuk besok, kebijakan penutupan jalan akan dimulai pukul 10.30 WIB.

Total ada delapan ruas jalan di Jakarta yang akan ditutup sementara saat rombongan Raja Yordania melintas. Berikut ruas jalan yang akan ditutup sementara terkait kunjungan Raja Jordania:

1. Jalan Gatot Subroto;

2. Jalan Jenderal Sudirman;

3. Jalan MH. Thamrin;

4. Jalan Medan Merdeka Barat;

5. Jalan HR Rasuna Said;

6. Jl HOS Cokroaminoto;

7. Jl Raya Pondok Gede;

8. Jl Mayjen Sutoyo.