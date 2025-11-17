150 Orang Mengungsi Imbas Kebakaran 20 Rumah di Bendungan Hilir Jakpus

ERA.id - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di sekitar Jalan Bendungan Hilir Nomor 118, RT 13/RW 6, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (16/11). Puluhan rumah terbakar dari insiden ini.

"Objek terdampak 20 rumah tinggal," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan Senin (17/11/2025).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 20.32 WIB. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Api berhasil dipadamkan pukul 22.25 WIB. Yohan menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari insiden ini. Namun ratusan orang mengungsi akibat kebakaran tersebut. "Pengungsi 150 jiwa," tuturnya.

Ratusan orang yang terdampak kebakaran telah mengungsi ke GOR Tanah Abang. Kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik. Untuk kerugian materiil dari insiden ini masih dalam pendataan.