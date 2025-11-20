Soal Petugas Bawa Pulang Daging Pakan Harimau, Pramono: Enggak Benar

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu adanya petugas Taman Margasatwa Ragunan yang diduga membawa pulang pakan harimau.

Bantahan itu disampaikan Pramono Anung saat mengunjungi langsung Taman Margasatwa Ragunan sekaligus menanggapi video viral beberapa waktu lalu. Pramono menekankan isu tersebut tidak benar.

"Jadi yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya itu dibawa pulang ke rumah, nggak benar. Sekali lagi nggak benar," ujar Pramono, dikutip Antara, Kamis (20/11/2025).

Menurut dia, kemungkinan video harimau tersebut diambil pada saat pandemi COVID-19 dan baru diviralkan saat ini. Namun, Pramono memastikan sendiri bahwa harimau viral yang bernama Sri Deli itu dalam keadaan sehat.

Selain melihat langsung kondisi harimau yang viral, Pramono menyempatkan diri untuk menengok ke kandang harimau miliknya yang diberi nama Raja.

Harimau Benggala miliknya yang dititipkan di Ragunan itu pun tampak sehat dan gemuk. Tak hanya menengok harimau, Pramono juga meninjau langsung ketersediaan pangan hewan.

Dia pun meminta pihak Ragunan agar pakan hewan jangan sampai terbengkalai seperti yang dituduhkan masyarakat.

"Untuk proses pemberian pakan ini kan diawasi secara ketat dan ada yang bertanggung jawab secara khusus tentang pakan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menyatakan terbuka untuk disidak imbas dugaan pakan satwa dibawa pulang oleh petugas yang viral di media sosial.

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan hal itu dilakukan untuk menanggapi postingan viral di media sosial X yang membahas dugaan korupsi pakan satwa dengan cara daging dibawa pulang petugas.

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menegaskan penyediaan pakan sudah sesuai dengan kebutuhan satwa yang meliputi kesehatan hingga perawatan harian.

Maka itu, lanjut dia, informasi yang beredar dalam postingan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual di Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

Adapun setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan pakan, proses penyiapan, hingga pakan tersebut dikonsumsi oleh satwa, berada di bawah pengawasan langsung kurator, dokter hewan, nutrisionis, pengelola pakan satwa, dan perawat satwa.