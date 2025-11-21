Sedan BMW Tabrak Dump Truk di Tol Jagorawi Usai Diduga Balapan

ERA.id - Mobil sedan BMW BG 320i yang dikemudikan oleh GMZD menabrak dump truk di Km 12.600 A Tol Jagorawi, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (21/11/2025) dini hari tadi.

Kasat PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli menjelaskan kejadian berawal ketika GMZD mengemudikan mobilnya di lajur dua Tol Jagorawi arah Bogor menuju Jakarta. Saat itu, turut ada mobil BMW yang dikemudikan oleh seorang mahasiswa, N (20). Mobil BMW ini juga melaju di lajur dua.

Pada saat itu juga sebuah truk yang dikemudikan oleh J (40) sedang melaju di lajur satu. Truk itu kemudian berhenti di bahu jalan. Tiba-tiba, mobil sedan GMBZ memotong jalan untuk masuk ke lajur satu.

GMBZ pun kaget karena melihat truk di depannya. Dia kemudian banting stir ke kanan namun malah menyenggol mobil BMW yang dikemudikan N. Alhasil, sedan BMW itu tak bisa menghindar sehingga menabrak dump truk.

"Kendaraan BMW BG 320i berpindah ke lajur satu dan bahu jalan, karena di bahu jalan ada kendaraan truk yang berhenti, (GMBZ) langsung banting kemudi ke kanan dan menyenggol kendaraan BMW. Lanjut (sedan BMW) datang (menabrak) dump truk," kata Jajuli saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).

Truk J pun terguling ke kanan. Untuk sedan BMW ringsek di bagian depan. Sementara mobil BMW yang dikemudikan mahasiswa tersebut dalam posisi aman di bahu jalan.

Jajuli mengatakan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani Unit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Ihwal betul tidaknya kedua BMW itu sebelumnya balapan, belum diketahui secara pasti.

"Kalau balapan belum jelas, tapi (mobil sedan BMW) melintasi bahu jalan lanjut banting ke kanan menabrak BMW juga," tuturnya.