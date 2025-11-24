Kasus Hilangnya Alvaro Kiano Nugroho, Ayah Tiri Diduga Bunuh Korban

ERA.id - Bocah laki-laki berusia enam tahun, Alvaro Kiano Nugroho yang hilang sejak Maret 2025 dinyatakan tewas dibunuh. Pelaku diduga ayah tiri Alvaro.

"Iya (diduga Alvaro dibunuh ayah tirinya)," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly saat dihubungi, Senin (24/11/2025).

Bocah ini ditemukan tewas usai sebelumnya polisi menemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro. Kerangka itu kini masih diautopsi.

Nicolas sendiri tak ingin bicara banyak. Kapan Alvaro dibunuh maupun betul tidaknya kerangka anak ini ditemukan di sekitar Kali Cirewed, Bogor, belum mau disampaikannya.

"Nanti saja lengkapnya saat press release ya," tuturnya.

Sebelumnya, beredar kabar bocah laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang sejak Maret 2025 dan belum ditemukan hingga saat ini. Dari video dan narasi di akun Instagram @anomali.cancer, Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret silam. Posisi terakhir bocah itu tak jauh dari rumahnya, yakni di sekitar Jalan Masjid Jami Al Muflihun, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Anak ini memiliki ciri-ciri memakai kaus hitam, celana panjang hitam, berambut cepak, dan memiliki lesung pipi.

Saat itu, korban pamit untuk melaksanakan salat magrib di masjid bersama teman-temannya. Namun, Alvaro tak kunjung pulang ke rumah. Warga pun mencari keberadaan korban, namun nihil.

"Namun harapan mereka terantuk pada satu kenyataan pahit, rekaman CCTV di masjid rusak. Satu-satunya alat yang bisa menunjukkan jejak terakhir Alvaro tak bisa digunakan," demikian keterangan akun Instagram tersebut.