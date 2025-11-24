Polisi Benarkan Ayah Tiri Pembunuh Bocah Alvaro Tewas Bunuh Diri di Polres Jaksel

ERA.id - Polisi membenarkan ayah tiri yang membunuh bocah berumur enam tahun, Alvaro Kiano Nugroho, Alex Iskandar tewas di Polres Metro Jakarta Selatan. Alex sebelumnya dilaporkan hilang sejak Maret 2025 di kawasan Jaksel.

"Yang bersangkutan diduga bunuh diri di dalam ruang konseling. Bukan di sel tahanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Namun, Budi enggan merinci bagaimana AI mengakhiri hidupnya. Dia hanya menyebut informasi lengkap terkait kasus Alvaro akan disampaikan di lain waktu.

Sebelumnya, beredar kabar kehilangan Alvaro Kiano Nugroho sejak Maret 2025. Dari video dan narasi di akun Instagram @anomali.cancer, Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret silam. Posisi terakhir bocah itu tak jauh dari rumahnya, di sekitar Jalan Masjid Jami Al Muflihun, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Anak ini memakai kaus hitam, celana panjang hitam, berambut cepak, dan memiliki lesung pipi. Saat itu korban pamit salat Magrib di masjid bersama teman-temannya. Namun, dia tak kunjung pulang ke rumah. Warga mencari keberadaan korban, namun hasilnya nihil.

"Namun harapan mereka terantuk pada satu kenyataan pahit, rekaman CCTV di masjid rusak. Satu-satunya alat yang bisa menunjukkan jejak terakhir Alvaro tak bisa digunakan," demikian keterangan akun Instagram tersebut.