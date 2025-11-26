Soal Isu Sepakat Beli Bahan Bakar Murni dari Pertamina, Shell Indonesia Bilang Begini

ERA.id - Shell Indonesia mengonfirmasi kabar yang menyebut pihaknya setuju untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina. Shell Indonesia menekakan saat ini proses tersebut sudah memasuki tahap akhir.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengonfirmasi kabar tersebut sekaligus menanggapi pernyataan dari Kementerian ESDM tentang kesepakatan pembelian base fuel dari Pertamina.

"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel dari Pertamina Patra Niaga memasuki tahap akhir,” kata Ingrid, dikutip Antara, Rabu (26/11/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan Shell membeli satu kargo base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

"Untuk Shell ini sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Jadi tanggal 24 atau 25 (November) ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell," ujar Yuliot, Selasa kemarin.

Ia menjelaskan, setibanya kargo di Indonesia, Shell akan segera melakukan penjemputan dan mendistribusikannya ke SPBU. Kuota tambahan itu diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan stok hingga akhir 2025, sambil menunggu alokasi kuota impor berikutnya.

Kesepakatan pembelian tersebut menyusul arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar Pertamina membantu badan usaha swasta yang kehabisan kuota impor BBM.

Kelangkaan stok BBM di SPBU Shell, BP dan Vivo terjadi sejak pertengahan Agustus hingga Oktober 2025 akibat habisnya kuota impor sejumlah badan usaha.

Saat ini, sudah ada sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta yang menjalin kesepakatan dengan Pertamina, yakni AKR, BP dan VIVO. Pertamina sudah menyalurkan pasokan BBM kepada BP dan AKR pada tahap pertama sebesar 100 ribu barel minyak.

Lebih lanjut, Pertamina juga sudah menyalurkan pasokan BBM kepada Vivo dengan volume yang serupa, yakni 100 ribu barel minyak. Sementara, ExxonMobil belum mengajukan karena masih memiliki stok.