Kronologi Kebakaran di RS Pengayoman Cipinang Jaktim, Diduga Akibat Korsleting Listrik

ERA.id - Damkar mengatakan kebakaran di Rumah Sakit (RS) Pengayoman Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (1/12/2025), diduga akibat korsleting listrik.

"Sebab (kebakaran) diduga korsleting listrik," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

Kebakaran ini terjadi sekira pukul 07.20 WIB tadi. Kejadian berawal ketika seorang cleaning service RS tersebut, Raka melihat ada kepulan asap dari gudang di lantai dua bangunan tersebut. Dia mencoba memadamkan api dengan APAR dan hydrant, namun upayanya gagal.

Api pun membesar dan melahap gudang di RS tersebut. Damkar kemudian menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah dengan menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran.

Api berhasil dipadamkan pukul 08.31 WIB tadi. "Kerugian (materiil) kurang lebih Rp500 juta," tuturnya.

Terpisah, Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan area yang terbakar adalah gudang logistik yang menyimpan alat-alat kebersihan dan juga tempat tidur pasien.

Dia belum merinci ada tidaknya korban dalam peristiwa ini. Rika hanya menyebut saat kebakaran terjadi, alarm peringatan langsung berdering sehingga seluruh petugas langsung bersiap untuk melakukan evakuasi.

"Dan saat ini masih proses pemulihan. Mohon doanya agar kondisi dapat segera pulih seperti sebelumnya, ada 28 pasien yang ada disitu dan sudah dievakuasi," tutur Rika.