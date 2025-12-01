RS Pengayoman Cipinang Jaktim Kebakaran Pagi Ini

ERA.id - Kebakaran melanda Rumah Sakit (RS) Pengayoman Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (1/12/2025).

Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah pemadaman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut.

Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 07.10 WIB. Api berasal dari lantai dua bangunan RS tersebut.

"Karena pada saat kejadian, kejadian terjadi sekitar pukul 07.10 WIB, terjadi kebakaran di lantai 2 RS Pengayoman di salah satu gudang, gudang logistik atau penyimpanan alat-alat kebersihan dan juga tempat tidur pasien," kata Rika.

Dia belum merinci ada tidaknya korban dalam peristiwa ini. Rika hanya menyebut saat kebakaran terjadi, alarm peringatan langsung berdering sehingga seluruh petugas langsung bersiap untuk mengevakuasi.

"Dan saat ini masih proses pemulihan. Mohon doanya agar kondisi dapat segera pulih seperti sebelumnya, ada 28 pasien yang ada disitu dan sudah dievakuasi," tuturnya.