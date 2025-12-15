Pasar Induk Kramat Jati Kebakaran, Korban Jiwa Masih Ditelusuri

ERA.id - Kebakaran melanda kawasan Pasar Induk Kramat Jati di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Senin pagi.

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid membenarkan insiden kebakaran tersebut yang melahap Pasar Induk Kramat Jati.

"Objek yang terbakar pasar, tempat kejadian di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, pagi ini," kata Abdul.

Abdul menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat melalui sambungan telepon sekitar pukul 07.24 WIB.

"Setelah menerima laporan, unit dari Pos Kramat Jati langsung kami kerahkan ke lokasi kejadian," ujarnya.

Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 07.28 WIB dan segera memulai operasi pemadaman satu menit kemudian, tepatnya pukul 07.29 WIB.

Dalam penanganan awal, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 80 personel. Hingga saat ini, situasi kebakaran masih berstatus merah atau dalam proses pemadaman.

"Untuk saat ini fokus petugas adalah memadamkan api agar tidak merembet ke area lain di dalam pasar," tutur Abdul.

Abdul belum bisa memastikan penyebab hingga total maupun korban jiwa akibat insiden kebakaran ini. Pihaknya masih melakukan pendataan sementara.

"Penyebab kebakaran masih dalam pendataan, dan sementara belum ada laporan, masih pendataan," katanya.