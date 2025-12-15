Pasar Kramat Jati Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp10 Miliar

ERA.id - Damkar mengungkapkan ratusan kios terbakar dari insiden kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (15/12/2025).

"Objek terbakar Pasar Induk Kramat Jati, yaitu (sebanyak) 350 kios buah dan makanan," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 07.24 WIB tadi. Kejadian berawal ketika sekuriti pasar melihat adanya api dari kios yang menjual plastik.

Dia lalu melapor ke atasannya dan bersama-sama mencoba memadamkan api dengan APAR. Namun, tindakannya itu gagal. Api pun membesar dan melahap kios-kios di sebelahnya.

Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 95 personel diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 10.35 WIB. "Kerugian kurang lebih Rp10.000.000.000 (Rp10 miliar)," ungkapnya.

Beruntung, tak ada korban dari peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran ini akan didalami kepolisian.