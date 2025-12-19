5 Orang Tewas dalam Insiden Kebakaran Rumah di Jakut

ERA.id - Sebuah rumah di kawasan Jalan Lindung Pasar Baru RT 001 RW 012 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut), terbakar Kamis (18/12) kemarin. Lima orang tewas dalam insiden ini.

"Lima korban tewas," kata Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Kelima korban itu adalah Bunhui (56), Tiong A Moi (70), Natilia (24), Gisel (7), dan seorang babysitter. Isnawa belum merinci korban-korban itu merupakan satu keluarga atau tidak.

Belum diketahui kronologi insiden ini. Namun untuk kebakaran itu sendiri dilaporkan terjadi sekira pukul 20.16 WIB. Diduga, api berasal dari korsleting listrik.

Api pun merambat sehingga turut membakar gudang penyimpanan aksesoris homemade. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Api berhasil dipadamkan sekira pukul 00.10 WIB tadi. "Kerugian kurang lebih Rp1.000.000.000 (Rp1 miliar)," ujarnya.

Penyebab pasti kebakaran ini masih diusut kepolisian.