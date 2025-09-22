Belasan Rumah di Cilincing Jakut Terbakar, Kerugian Sampai Rp1,47 Miliar

ERA.id - Belasan rumah di sekitar Jalan Cakung Drainase, RT 5 RW 11, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), terbakar pada Minggu (21/9) malam sekira pukul 19.40 WIB.

"Jumlah rumah yang terbakar 15 rumah," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman kepada wartawan dikutip Senin (22/9/2025).

Gatot menjelaskan kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kejadian bermula ketika warga melihat adanya api dari salah satu plafon rumah warga yang kosong.

Warga mencoba memadamkan api namun gagal. Api pun membesar dan merambat ke rumah lainnya.

Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 50 personel diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 21.13 WIB. Satu orang, yakni Yasim (42) mengalami luka bakar di wajahnya akibat insiden ini.

"Kerugian kurang lebih Rp 1.470.000.000 (Rp1,47 miliar). Jiwa terselamatkan 10 KK (atau) 40 jiwa," ucapnya.