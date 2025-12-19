Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut: Korban Teriak 'Tolong', Warga Congkel Terali tapi Gagal

ERA.id - Lima orang tewas dalam insiden kebakaran rumah di kawasan Jalan Lindung Pasar Baru RT 001 RW 012 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut), Kamis (18/12) kemarin. Korban sempat berteriak minta tolong saat kebakaran terjadi.

"Petugas dan warga di lapangan mendengar teriakan dari dalam rumah meminta tolong," kata Kapolsek Penjaringan Kompol Agus Adi Wijaya kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Agus menjelaskan kejadian berawal ketika seorang warga, Salim (54) sedang menjaga parkir di dekat rumah korban. Salim kemudian mendengar teriakan warga untuk memadamkan kebakaran sekira pukul 20.10 WIB kemarin. Dia lalu menghubungi polisi dan damkar.

Api rupanya tak berhasil dipadamkan dan merambat ke tempat usaha milik korban yang menjual pernak-pernik aksesoris dan barang-barang berbahan plastik.

"Selanjutnya petugas dan warga berusaha masuk dengan mencongkel terali menggunakan linggis dari pintu belakang rumah. Tetapi api terlanjur besar dan kepulan asap tebal, akhirnya petugas dan warga mundur untuk keselamatan," tuturnya.

Sekira pukul 23.00 WIB, api berhasil dipadamkan. Damkar kemudian melakukan proses pendinginan karena masih banyak kepulan asap hitam.

Pendinginan berlangsung lama sampai pukul 06.00 WIB tadi karena pada lokasi kebakaran tersebut, terdapat banyak barang-barang berbahan plastik.

Setelah aman, polisi melakukan olah TKP. Petugas kemudian menemukan lima orang tewas di dalam rumah tersebut. "Lima jenazah yang dievakuasi diberangkatkan ke RSCM untuk proses autopsi," tuturnya.

Polisi masih mengusut kasus ini. Betul tidaknya kelima korban merupakan satu keluarga, masih dalam pendalaman kepolisian.