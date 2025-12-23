10 Sekolah di Depok Dapat Ancaman Bom, 4 Masih Ditelusuri

ERA.id - Beredar kabar sekolah di kawasan Kota Depok mendapat ancaman bom. Tim jibom dan Gegana langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan penyisiran.

Dari video dan narasi di akun Instagram @depok24jam, ancaman bom itu berasal dari email yang dikirimkan ke pihak sekolah tersebut.

Petugas langsung menelusuri satu per satu kelas untuk mencari benda berbahaya itu. Tak hanya ke kelas, ruang guru dan tempat lainnya di sekolah tersebut juga dilakukan penyisiran.

"Iya betul (ada 10 sekolah yang dapat ancaman bom)," kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat dihubungi, Selasa (23/12/2025).

Sebanyak enam dari sepuluh sekolah itu telah dilakukan penyisiran. Hasilnya, petugas tak menemukan adanya bom ataupun benda berbahaya lainnya.

Tim Gegana dan Jibom masih melakukan penyisiran di empat sekolah yang tersisa.

"Saat ini sudah dilakukan penyisiran. Namun tidak terbukti adanya bom. Enam sekolah sudah (disisir), empat lainnya masih proses," tutur Made.