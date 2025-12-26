Polisi Selidiki Komplotan Maling Motor Bersenpi di Kembangan

ERA.id - Sebuah video yang menampilkan komplotan maling dengan senjata api (senpi) viral di media sosial. Kepolisian pun bergerak untuk menyelidiki kasus pencurian tersebut.

Kapolsek Kembangan Kompol Moch. Taufik membenarkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut. Korban pun telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

"Masih dalam penyelidikan Polsek Kembangan dan korban sudah melapor kejadian ke Polsek Kembangan," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan komplotan maling mencuri sepeda motor di kawasan Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (22/12) siang.

Dari video dan narasi yang beredar di akun Instagram @jakartabarat24jam, pelaku berjumlah empat orang. Kejadian berawal ketika dua pelaku datang ke lokasi dan berhenti untuk mengambil motor yang terparkir.

Setelah motor berhasil digasak dan mereka hendak pergi, seorang pria mencoba menghalau. Satu di antara pelaku kemudian mengeluarkan benda diduga senjata api (senpi) dan mengarahkannya ke warga tersebut

Dia pun mencoba menghindar sambil tetap mengadang pelaku. Dua pelaku lainnya kemudian datang menghampiri warga tersebut dan satu di antaranya juga mengeluarkan senpi. Pria itu pun langsung menjauh.

Para pelaku kemudian kabur dan pria itu mencoba menghindar. Namun diduga pelaku melepaskan tembakan. Warga itu pun melompat untuk menghindari tembakan.