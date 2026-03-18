Baim Wong Bongkar Bayaran Reza Rahadian hingga Asri Welas, Setara 2 Mobil Lamborghini

ERA.id - Baim Wong membongkar bayaran sejumlah pemain yang terlibat dalam film Semua Akan Baik-baik Saja. Baim menyebut bayaran Reza Rahadian setara dengan dua mobil Lamborghini.

Diakui oleh Baim Wong, bayaran sejumlah pemain yang terlibat dalam film garapannya ini berjumlah fantastis. Bayaran fantastis ini meliputi Asri Welas dan Reza Rahadian.

"Gak bisalah kalian buat film kayak begini, mahal. Ini (Asri Welas) Rp7 miliar, ini (Reza Rahadian) dua Lamborghini, mahal," ujar Baim Wong saat ditemui di Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Baim lantas menjelaskan bahwa pemilihan pemain ini berdasarkan karakter yang ia bayangkan. Ia pun merasa beruntung karena mengetahui kelebihan masing-masing para pemain.

"Yang tidak tahu, saya pasti ngelihatin tiga film terakhir dia, pasti, nggak mungkin enggak. Jadi sudah ada bayangan di tiap karakter. Bahkan ada satu karakter yang tidak ada dialog tapi bayarannya mahal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Baim Wong menuturkan biaya fantastis yang ia keluarkan sebanding dengan hasilnya. Menurutnya film murah akan menghasilkan karya yang jelek.

"Jadi kalau kalian bikin film murah ya jelek. Bikin film bagus ya harus mahal, tapi mahalnya harga temen, bener nggak? Harga temen," pungkasnya.

Film Semua Akan Baik-baik Saja dibintangi oleh Reza Rahadian, Raihaanun, Christine Hakim, Ari Irham, Asri Welas. Film ini akan tayang pada 13 Mei 2026.