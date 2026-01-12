Turis di Blok M Pamerkan Alat Vital, Berujung Dimaki Perempuan, Rasakan!

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak aparat menindaki turis asing yang memamerkan alat kelaminnya kepada dua perempuan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam, tampak si turis didatangi oleh warga yang mengaku melihat aksi tak senonoh tersebut, ditemani oleh petugas sekuriti Blok M.

"Orang kaya' gitu bahaya Pak. Dia manggil-manggil tadi, terus tunjukan 'burungnya'. Kurang ajar lo ya," kata wanita dalam video tersebut menunjuk ke arah WNA bersangkutan.

Saat diinterogasi oleh petugas sekuriti, WNA itu berusaha menjelaskan apa yang sebelumnya dilakukan sambil mempraktikannya.

"'She is crazy, stupid' (Dia gila, bodoh)," kata WNA itu kepada wanita yang melaporkannya.

WNA itu nampak berusaha meyakinkan petugas sekuriti bahwa aksi yang dilakukannya tidak seperti yang dijelaskan oleh wanita itu.

Video viral itu pun berakhir tanpa penyelesaian antara WNA dan wanita itu terus beradu mulut. Hingga kini, belum diketahui kewarganegaraan si turis tersebut.