Lapak Barang Bekasi di Jakut Kebakaran Diduga karena Korsleting Listrik

ERA.id - Tujuh lapak barang bekas di sekitar Jalan Pademangan 4 Gang 8, Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), terbakar pada Selasa (20/1/2026).

"Dugaan (penyebab kebakaran dari) korsleting listrik dari colokan listrik," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara Gatot Sulaeman kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 10.40 WIB. Kejadian berawal ketika warga melihat api dari tumpukan barang-barang bekas. Api coba dipadamkan namun gagal dan malah merambat karena angin berhembus sangat kencang.

Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 12.00 WIB.

Total kerugian dari peristiwa kebakaran ini belum diketahui. "Korban nihil," tuturnya.